Ángel de Brito contó por qué dejó de ser amigo de Viviana Canosa

De visita al programa "Mujeres", Ángel de Brito recordó el grave motivo por el que dejaron de ser amigos con Viviana Canosa, quien en el último tiempo estuvo en el centro de la tormenta.

Todo comenzó cuando le preguntaron "a qué periodistas elegiría para emborracharse". Para empezar, de Brito aseguró que saldría de copas con José María Listorti.

Luego, el periodista habló sobre Viviana Canosa, a quien responsabilizó por su salida de Los profesionales de siempre.

“Canosa me echó. Me dijo ‘yo voy a hacer todo lo posible para que no te echen porque fue una mano negra’, tipo la que persigue a Esmeralda Mitre. ‘Mañana te llamo’ y todavía estoy esperando”, reveló.

Viviana y De Brito juntos cuando eran amigos.

Para el final, de Brito aseguró: “Después hablamos, nos reconciliamos y está todo bien, pero dejó de ser una amiga. Era amiga".