Hernán Drago confirmó que tiene Coronavirus

Hace tres días, en comunicación con CARAS Digital, Hernán Drago contó que, tras el contagio de Guido Kaczka, este miércoles 2 de septiembre iba a hisoparse por precaución, aunque le habían dicho que no era obligatorio porque no había estado en contacto estrecho con ningún caso positivo. Es más en el programa "Bienvenidos a Bordo", siempre está a unos cuatro metros del conductor. Ahora, este viernes temprano, la sorpresa llegó de la peor manera ya que le revelaron que su hisopado arrojó que contrajo Coronavirus.

Mediante una video llamada con "Los Angeles de la Mañana" contó cómo se siente: "Chicos yo me siento bien y pienso que no me contagié en el programa porque estoy muy lejos de Guido y de los otros participantes. Capaz me contagié en otro lado. Por suerte yo ya estoy aislado hace una semana", comenzó y agregó que habló con la mano derecha de Guido y que él se siente bien..

"El viernes de la semana que viene cuando se cumplen los 14 días me voy a volver a hisopar porque no quiero volver a mi lugar de trabajo sin saber que tengo un negativo. No me parecería responsable de mi parte. No me puedo dar el alta solo. Por eso hago énfasis en volver a hacerse el testeo porque uno no sabe cómo queda después de que lo agarró el Coronavirus", finalizó.