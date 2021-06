La angustia de Noelia Marzol por dejar a su hijo

Noelia Marzol se convirtió en mamá hace poco más de un mes y en todo este tiempo no se ha despegado de Donatello, su primer hijo junto a Ramiro Arias.

La bailarina está dedicada al 100 por ciento a su hijo y después de transitar unos días en neonatología, pudo instalarse en su casa junto al pequeño. Ahora, mientras mantiene una rutina, Marzol debió volver a tomar algunos compromisos profesionales y se mostró muy frustrada con tener que dejar a "Doni".



No elia compartió un video en las redes, mientras su mamá sostenía entre sus brazos a su pequeño nieto. “Bueno, primera vez que me estoy yendo a trabajar dos horas… Siento que me voy a morir”, dijo la bailarina sobre este momento en que debía distanciarse de su hijo. "Sentir que me muero no es metáfora, es literal”, agregó Marzol.

“Sí, siento que me estoy muriendo y eso que se lo estoy dejando a mami, eh… Ay, dios”, dijo en el clip que compartió en Instagram Stories.



Noelia Marzol y su hijo Donatello recibieron el alta

A través de sus redes sociales, fue Noelia quien compartió la noticia y celebró el logro. "Doni recibió el alta recién y la mamá no puede más de emoción", dijo la bailarina a través de sus historias de Instagram. Luego, ya en el auto con el asiento de seguridad puesto correctamente, Marzol aseguró: "Nos vamos", mientras se mostró derretida de amor por su bebé.

Previo a esto, la también actriz había compartido una foto junto al personal de sanatorio sosteniendo al pequeño Donatello, Marzol agradeció: "Les debo todo. Gracias a todo el grupo de profesionales por cuidar a mi Doni".