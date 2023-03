Este jueves, Juan Sebastián Verón cumplió 48 años y su novia, Valentina Martín, le dedicó un romántico posteo para saludarlo. Sin embargo, lo que llamó la atención es que la joven reveló que se casarán el próximo 11 de noviembre (11/11), una fecha muy especial para la Bruja porque representa el número que usó en Estudiantes de La Plata.

“Si ya hicimos lo más difícil que fue encontrarnos entre millones de personas, ahora hagamos lo más fácil que es amarnos”, escribió la abogada, quien conoció a Verón en la cancha del Pincha, el club de sus amores.

“Te amo infinitamente, por y para siempre, festejemos que para eso estamos y que mejor manera que sellar todo este amor un 11/11″, confirmó Valentina en el posteo, que lo cierra así: “Feliz cumpleaños amor del resto de mi vida!! Sé muy feliz, acá estoy para acompañarte”.

La Bruja Verón cumplió años y su novia reveló que se van a casar

Es importante resaltar que La Bruja y Valentina están juntos desde principios de 2022 pero fue recién en mayo cuando el ex futbolista blanqueó la relación en sus redes sociales. Ahora, darán un paso más y se casarán en la ciudad de La Plata.

En este último tiempo, La pareja se ha mostrado mucho en redes sociales en los últimos tiempos compartiendo momentos en destinos paradisíacos o en viajes.

El descargo de la novia de Juan Sebastián, La Brujita, Verón: "Estoy perdidamente enamorada"

Juan Sebastián "La Brujita" Verón es uno de los futbolistas más reconocidos a nivel nacional. En este momento se encuentra en pareja con Valentina Martín, quien se animó a compartir una tierna postal de ellos en sus redes y las críticas no tardaron en llegar. Algunos seguidores la señalaron insistiendo en que sólo quiere la plata de su pareja.

Cansada y evidentemente molesta por las opiniones en contra de su amor con Juan Sebastián "La Brujita" Verón, Valentina Martín utilizó las historias de su cuenta personal de Instagram donde hizo su descargo para dejar en claro que no tiene ningún interés económico con su pareja y que todo lo que tiene se lo ganó con su trabajo.

Juan Sebastián Verón y su novia, Valentina Martín

Valentina Martín escribió: "Este texto va dedicado para los que me conocen y los que no me conocen!. Soy una persona igual que todos los que están detrás de una pantalla escribiendo, tanto cosas lindas, como cosas feas. A aquellas personas les digo: no soy un gato, no quiero la plata de nadie".

Para dejar en claro que todo lo que tiene le pertenece por esfuerzo propio, manifestó: "Tengo mi estética que me va muy bien, soy abogada y trabajé mucho tiempo en un estudio, tengo mi auto y mi casa propia porque gracias a Dios me enseñaron que hay que trabajar para ganarse las cosas".

Valentina Martín habló de su relación con Sebastián "La Brujita" Verón

La abogada quiso ser clara con respecto a los sentimientos hacia su pareja, por lo que aclaró: "Estoy perdidamente enamorada de Seba, aquel que lo critica no conoce la clase de persona que es. No me interesa la fama, solo quise subir una simple foto como lo hice con personas que en su momento fueron parte de mi vida".

Con respecto a la privacidad de su cuenta, la novia de Sebastián "La Brujita" Verón agregó: "Si acepto la solicitud es porque entiendo que quieren ser parte de este amor y porque van a tirar buena onda. Y PRINCIPALMENTE 'SOY HINCHA DE ESTUDIANTES... Y A LA GLORIA NO SE LLEGA POR UN CAMINO DE ROSAS Y SEGÚN ZUBELDÍA HAY QUE LABURAR".

