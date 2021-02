La Chepi se quebró al recordar el duro momento que vive su padre quien padeció un ACV

Dani "La Chepi" regresó a la pantalla de MasterChef y realizó un muslo sellado a la sartén y cuando lo presentó a jurado se quebró totalmente cuando Germán Martitegui le dijo que tenía "sabor a familia". Allí la participante se puso a llorar y explicó por qué esa palabra la llevó a la emoción o más bien a la tristeza.

El jurado elogió su plato pero le llamó la atención que le haya cortado la cabeza a los espárragos a lo que ella explicó que no le gustan y que las puso para hacer un caldo: "Nunca comí un espárrago en mi vida. Capaz que con la cabeza es más rico”, dijo la participante ante la risa de los miembros del jurado. Allí fue cuando le dijeron que tenía aroma y gusto a "familia" y ella se quebró al recordar la triste historia de su padre.

"La Chepi", se puso a llorar delante del jurado, y les dijo que le había prometido a su hija que no iba a hacerlo pero que la palabra familia la hacía acordarse de su padre quien hace 8 años quedó postrado en una cama luego de sufrir un ACV. "Mi papá cocinaba y la palabra familia me hizo acordar de él pero ya no puede cocinar no porque no esté sino porque quedó postrado en una cama ya que sufrió un ACV hace unos años", cerró y el jurado la consoló

Gastón Dalmau expuso al integrante de MasterChef que silenció el grupo de WhatsApp

Luego de un tiempo viviendo en el exterior del país, Gastón Dalmau volvió a la Argentina y no dudó ni un segundo en sumarse a MasterChef segunda edición y es más se convirtió en protagonista al crear el grupo de WhatsApp de todos los participantes del programa, uno de los sucesos televisivos argentino. Ahora en las últimas horas mando al frente a quien decidió silenciar el grupo en su celular.

En diálogo con "La Once Diez" primero contó quien fue la que pidió que se forme el grupo: "Georgina (Barbarossa) empezó a pedir que armemos el chat y dije bueno, yo lo armo. Le puse MCH2 con unos emojis pero alguien del grupo me pidió que le enseñe cómo mutearlo”, contó Dalmau refiriéndose a Juanse y así expuso al músico líder de Los Ratones Paranoicos.

El actor contó que le enseñó a Juanse como ponerlo en silencio ya que el artista manifestó que no quería que le suene el teléfono cada vez que alguien escribía.