Masterchef Celebrity: Dani La Chepi reveló cómo comenzó su historia con el recolector de basura

Dani La Chepi es una de las celebridades confirmadas para la segunda temporada de Masterchef Celebrity y quien sorprendió con una su historia de amor.

La influencer, cantante y actriz está en pareja con "Javu", un recolector de basura a quien conoció en su barrio en plena pandemia. "Todos salían a aplaudir a los médicos y enfermeros en plena pandemia pero yo pensaba ' a los recolectores de basura no los aplaude nadie', quienes salen desde el día uno que empezó esta desgracia", contó la artista en el programa ESPN FC Show de Alejandro Fantino.

"Mi hija le llama la atención los camiones, les daba dibujos a los recolectores y los aplaudía. Hasta que lo vi y empecé a aplaudir yo también. Un día bajó del camión con una mochila y le regala una golosina a mi hija (Isa) y saca un vino y me dice 'para cuando termine la pandemia", contó Dani La Chepi y confesó que el proceso de conquista duró varias semanas.

La nueva Belu Lucius

Dani La Chepi es una de las tantas confirmadas para la segunda vuelta de Masterchef Celebrity. Entre los que ya son parte segura del certamen se encuentran Carmen Barbieri, Claudia Fontán, Andrea Rincón, Candela Vetrano, Flavia Palmiero, Sol Pérez, Carola Reyna, mujer de Boy Olmi, Nico “Tacho” Riera y Gastón Dalmau.

"Yo me llevó bien con la cocina, el problema lo tiene la cocina conmigo. Me motivan los desafíos como no se nada de cocina ni sé cocinar me motiva aprender y me entusiasma mucho ingresar al programa", contó la flamante participante quien podría ser la nueva Belu Lucius ya que ambas tienen mucho en común, de hecho Dani tiene más de 2,4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.