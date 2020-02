La China Suárez abrió su corazón y contó qué no soporta de las personas

La China Suárez abrió el juego e invitó a sus millones de seguidores a hacerles diferentes preguntas. Aunque seleccionó cuáles contestar y cuáles no, la diosa se animó a revelar parte de su vida privada.

"¿Qué no soportás de una persona?", fue una de las tantas preguntas de sus seguidores. "Soy muy intolerante. Me cuesta estar en grupos nuevos si no conozco. Más bien me voy a la segura y me junto con los mismos de siempre", aclaró.

Fue en este feedback con sus seguidores que la actriz también se refirió a su supuesto embarazo con un post que luego decidió borrar. Cuando le consultaron por la veracidad del rumor, la novia de Benjamín Vicuña contestó: "Carmelito", dando a entender que ese sería el nombre elegido para su bebé en camino.

Pero al ver la repercusión de la novedad, la diosa decidió salir a aclarar los tantos. "Cuando tenga que contar o confirmar algo lo haré sin vueltas ni rodeos. Por favor cortenla con la presión constante. Uno no está obligado a dar explicaciones ni contar nada", disparó.