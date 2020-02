Conocé al exitoso empresario que habría conquistado a Nicole Neumann

Nicole Neumann se hizo una escapada a Nueva York el fin de semana y aseguró que sólo fue por trabajo. Sin embargo, el rumor de un nuevo romance salió a la luz después de este viaje.

Según el portal Exitoina, la modelo se encontró en la Gran Manzana con Diego Kolankowsky, empresario teatral que también fue pareja de Paula Trápani. Tal como contaron en el sitio, la pareja fue a ver "Beetlejuice", que él mismo produce.

Kolankowsky tiene 46 años y vive hace varios años entre los Estados Unidos y Buenos Aires. Se destacó como productor de Broadway ganando un premio Tony, el más importante de la industria teatral, por "Once on This Island" en 2018. En el país es el dueño de FM Delta.