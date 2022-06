La China Suárez tiene una relación tensa con la prensa argentina; sin embargo, hay un periodista al que ella admira, quiere mucho y a quién le tiene la confianza suficiente para darle entrevistas de manera exclusiva.

Hablamos en este caso del presentador y periodista, Alejandro Fantino. Es de público conocimiento, o por lo menos, no es la primera vez que la China Suárez habla abiertamente de su preferencia por hablar con él, cuando de ser entrevistada se trata.

La China Suárez dedicó un mensaje a un famoso periodista.

“Feliz día, Alejandro Fantino. Te quiero y banco. Siempre es un placer charlar con vos”. Este mensaje fue acompañado con una toma de la entrevista que la actriz le dio en exclusiva a Fantino, el año pasado, cuando estalló todo lo del WandaGate. En la imagen, los dos están chocando el puño.

En la entrevista que la cantante le dio al periodista, Fantino le dijo que no había entendido por qué lo eligió a él para la entrevista y luego le dijo: “Ya sé por qué me elegiste. Sabés que soy de palo y me vas a llevar para todos lados. ¡Gracias por elegirme para esta charla”.

Eugenia “China” Suárez, le explicó a Alejandro, que lo había elegido para esta charla, por una entrevista que él le hizo a ella en “Animales Sueltos” en el 2015. “Una entrevista muy linda, mi hija tenía dos años y fuiste muy bueno y no me olvido de la gente que fue buena conmigo”.

La hija mayor de la China Suárez comenzó a jugar hockey

Rufina Cabré Suárez(8) es la hija mayor que la China Suárez tuvo con el actor Nicolás Cabré. Como toda madre orgullosa de los logros de sus hijos, la artista compartió en sus redes sociales, que su hija se inició en el juego de hockey.

«Mi hija de 8 tiene su primer partido de hockey. “Tanta práctica ma y llegó el día”. Siempre, siempre vale el esfuerzo, aunque no siempre puedas verlo. Mi hija, mi maestra», comentó la China Suárez en sus redes sociales sobre este momento hermoso que le da su hija.