La China Suárez devastada tras la muerte de los gemelos que nacieron en un baño

Hace tan sólo unos días hubo un caso que conmocionó al país entero y la triste historia, desgarradora, llegó a los oídos de "la China" Suárez quien se mostró abatida en su cuenta de Twitter. El tema fue que una madre no recibió atención en el Hospital Distrital Las Heras de Santa Cruz y dio a luz a sus gemelos en un baño quienes murieron minutos después.

Miguel Ruiz el padre de los bebés relató en su cuenta de Facebook que su esposa comenzó a sentir contracciones, acto seguido fueron al hospital donde consultaron a médicos y según él no recibieron respuestas concretas: “Nadie me lo explica, todos se lavaron las manos. Hasta que mi señora no pudo aguantar más el dolor y rompió bolsa en el baño del hospital”, escribió y siguió con su relató que invadió las redes sociales.

Además, el hombre aseguró: "Yo me armé de mucha fe y felicidad pensado que había esperanza de que mis bebés sean fuertes y pudieran salir adelante. Me tuvieron de acá para allá a las vueltas. Pregunté, recorrí todo el hospital y nadie me decía nada. Hasta que llegó la ginecóloga y me dijo que era todo mentira. Solo me quedan esas fotos de mis angelitos que siempre los voy a recordar y los voy a amar toda la vida. Lamento no haberles dado una obra social buena para que nos pudieran atender como se debe. ¡Lamento no poderlos llevar a un hospital que sí quieran atender!”, concluyó Miguel con unas fotos en las que se lo ve a él y a su esposa Carolina sosteniendo a su las criaturas.

La China vio el posteo del padre y escribió junto a la captura: "¡Cuánto dolor! ¡No me lo puedo imaginar! ¡Qué injusticia! ¿Alguien les dará una respuesta? ¿Por qué el abandono?", quiso saber la actriz, que hace tan solo unos 10 días fue madre por tercera vez.

Mirá el tweet de Eugenia...

Cuánto dolor. No me lo puedo imaginar. Que injusticia. Alguien les dará una respuesta? Por que el abandono? pic.twitter.com/IaH7M1O4dx — Eugenia Suarez ♛ (@chinasuarez) August 6, 2020