La desesperación de Ingrid Grudke por la salud de su padre al que no puede ver

En los últimos días, Ingrid Grudke se mostró muy angustiada por el delicado estado de salud de su padre, quien se encuentra en Misiones. La modelo aseguró que debido al brote de Coronavirus en Argentina, no puede viajar a su provincia natal.

"Yo tengo a mi papá, que no es tan grande, pero está muy enfermo hace mucho tiempo y siempre tiene recaídas. Y está en momentos críticos, entonces me fastidia no poder ir a verlo, por lo menos acompañar a mi mamá. Porque mi papá tiene Alzheimer, no se acuerda de nada. Pero no poder verlo, tocarlo, acariciarlo me fastidia porque sé que en cualquier momento se puede ir. Eso me duele más que fastidia”, comenzó diciendo en un mano a mano con Radio Rivadavia

También afirmó: “No quiero comerme agresiones, más que nada de vecinos.Me pasa en esta cuarentena que a veces siento que la gente está menos tolerante y no se pone en el lugar del otro. Yo entiendo que tenemos que hacer cuarentena​ y tenemos reglas de convivencia para estar mejor pero hay situaciones que hay que evaluarlas de manera aislada, con solidaridad”, enfatizó.

Ingrid insistió con las emociones encontradas que observa en la sociedad: "La gente dice ser solidaria pero muchas veces hiere mucho más con las palabras. Hay gente que si te contagias la enfermedad no te dejan entrar al edificio, o están los enfermeros que no pueden entrar en su propia casa porque los vecinos los escrachan. Cuando te necesitan está todo bien, pero cuando tenes un problema, no. Ahí es una cosa extraña que estamos viviendo”.

"Me la estoy bancando de esta manera", terminó diciendo Ingrid en el programa "Vale doble".