La China Suárez enfrentó las críticas luego de mostrar su cuerpo posparto

“XXXX recuperó su figura a dos meses de haber parido” ¿No están cansadas de esto? Cada vez que una mujer que es visible mayormente por encajar en el standar de belleza, atraviesa un parto, inmediatamente los medios y ellas mismas comienzan a bombardearnos con imágenes de sus cuerpos “recuperados”, casi como si nada hubiera sucedido. Porque ahora el mandato de maternidad romantizada viene con el imperativo de que seas sexi durante el embarazo y que después de parir parezca que no pariste, te muestres sexi de nuevo y hagas gala de la recuperación de tu deseo sexual. A eso ahora vamos a sumar los consejos, miles de notas y posteos en los que estas mujeres nos “enseñan” lo que tenemos que hacer para “recuperar” nuestros cuerpos. ¿Qué significa recuperar nuestros cuerpos? ¿Recobrar la fuerza? ¿Dormir y descansar? ¿Sanar las heridas físicas y psíquicas que puede dejar un parto/cesarea? ¿Atravesar mejor el puerperio? ¿Abordar el tabú de la depresión post parto que la mayoría de las mujeres atraviesan en soledad y con verguenza? No, es volver a encajar, recordarnos que nuestro único valor es la belleza física. Que para alcanzarla nada es poco, que debemos gastar tiempo, dinero, energía, correr riesgos, pasar hambre, someternos a cualquier cosa, porque eso es ser mujeres. Y si no lo hacemos es por vagas o pobres y entonces merecemos la invisibilidad y el desamor. No somos objetos, no somos máquinas productoras de niñes que “se recuperan” con un service. Somos humanas, parte de la naturaleza, en permanente cambio y transformación. Necesitamos que estas mujeres que se benefician con la obediencia al capitalismo y al patriarcado sean sororas con todas las de abajo, con las que sufrimos las consecuencias mutilantes del modelo, sin recibir los beneficios de la obediencia. Necesitamos contar las historias de nuestras maternidades, mostrar otras imágenes, queremos hacer visibles los relatos que no circulan, las imágenes que no se comparten, para romper el silencio y la hegemonia. Las esperamos con sus fotos e historias en stories.