La China Suárez llevó a Amancio al recital de Duki y mostró su reacción

La China Suárez junto a sus hijos al recital de Duki y sorprendió a mostrar a Amancio disfrutando de su primer recital.

A través de las redes sociales, la actriz se mostró muy animada compartiendo este momento en donde también apareció cantando junto a su hija Rufina Cabré, su hija mayor. Sin embargo, el momento más tierno lo protagonizó el menor del clan a quien se lo vio muy concentrado viendo el espectáculo.

Pero esta emoción inicial duró poco, ya que minutos más tarde la China dejó ver que Amancio se había quedado dormido en una de las butacas.

La China Suárez confesó que tiene un extraño vicio: "Me gustan mucho los..."

La China Suárez estuvo en El Hormiguero junto a su compañero de set, Álvaro Morte, para promocionar su nueva película, "Objetos". En la entrevista que tuvo con Pablo Motos, la argentina habló sin filtro y en una entretenida charla, reveló que tiene un extraño vicio.

¿De qué se trata? Según relató la actriz, le encanta ver el nacimiento de elefantes, en especial el que se hizo viral donde una cría nace muerta y su madre la revive. La China Suárez no tuvo ningún reparo en detallar esta rara costumbre.

"Desde que soy pequeña me gustan mucho los animales y me la pasaba gugleando partos de animales. ¡Me queda horas! y hay uno particularmente que me encanta, que es un elefantito que nació muerto... ¡Ya me fui a la oscuridad! Pero tiene un final feliz. La madre lo revive con pataditas y es un lindo momento, recomiendo que lo vean", comentó la actriz.