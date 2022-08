La China Suárez presentó a Rita, el jugado personaje que le toca interpretar en su nueva película

La China Suárez se encuentra en Uruguay filmando lo que será su siguiente protagónico en la gran pantalla. Emocionada por esta oportunidad, la actriz compartió detalles de su personaje a través de Instagram.

En una publicación, la famosa mostró varias fotos lookeada como "Rita", la joven que interpreta en "El Duelo", la película que está filmando en el país vecino.



Sin dar mayores detalles sobre su personaje, la China apareció luciendo un traje negro ajustado al cuerpo que hizo recordar al que supo lucir Scarlet Johansson en "Avengers" en donde le dio vida a "Black Widow".



Sembrado misterio, Suárez apareció en las imágenes simulando sostener un arma mientras posaba junto a su hija Magnolia, quien también estaba completamente vestida de negro.



Rusherking tras los pasos de la China Suárez: saltará a la actuación en el cine

Rusherking se encuentra en Uruguay acompañando a la China Suárez en su nuevo rol protagónico en la gran pantalla. El joven cantante aprovechó su tiempo en el país vecino y brindó algunas entrevistas, allí reveló sus intenciones de saltar al mundo de la actuación.

En una charla con "Quiero Música", el trapero habló de su presente artístico y reveló que ya está trabajando en un papel para el cine, en donde incursionará por primera vez.

"Me llegaron muchas propuestas y para hacer de personajes vinculados a la música, pero este (que voy a hacer) no lo está", contó el novio de la China Suárez. "Me estoy preparando mucho. No quiero meterme sin antes haberme capacitado y estudiado", agregó sobre cómo se está tomando este desafío.