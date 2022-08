Rusherking reveló cuál fue la dura enfermedad que le ocultó a su familia

Rusherking habló como nunca sobre su salud y confesó el mal momento que pasó por una dura enfermedad.

El novio de la China Suárez contó que le encontraron un tumor en la garganta hace algunos años y temió por su carrera musical.

"Me operé porque tenía un tumor en la garganta. Fue fuerte para mí, gracias a Dios no era maligno, pero en ese momento no sabía. Me subí al auto con Silvia, su representante, y no podíamos creerlo. Me decía: ´Tranquilo, Tomi, va a estar todo bien´", dijo en una entrevista con el ciclo Caja Negra.

Luego, Rusherking contó que debió afrontar este momento solo y que no quiso contarle a su familia para no preocuparla. “Estaba muy preocupado porque no sabía lo que tenía. Tenía una bola en la garganta que no me permitía cantar. Justo estaba en una gira nacional y cantaba y me molestaba, estaba todo el tiempo con fiebre y resfrío, me afectaba en todo. Fue difícil”, reveló.

El otro mal momento de Rusherking en los inicios de su carrera

La vida en Buenos Aires no fue color de rosas para Rusherking. El joven decidió instalarse en Capital para comenzar su carrera como músico pero trayendo consigo problemas de ansiedad.

En una entrevista en La peña de Morfi, el cantante contó que pasó por ataques de pánico. “Estaba durmiendo en mi casa, me faltaba el aire y me tuve que levantar para que me llevaran al hospital. Pensaba que me moría, tenía el corazón a mil”, confesó y aseguró que esos ataques volvieron por su exposición.

Rusherking y la China Suárez.

“Al principio fue muy fuerte. Todo el ruido y el quilombo que se armó fue demasiado fuerte para mí, la pasé mal durante un mes y ahí sí tuve ataques de ansiedad. Tuve noches sin dormir. Volvió”, remarcó.