Hipnotizados, el último tema de Rusherking y la China Suárez, es un hit en todas las plataformas. La letra pegadiza y el elenco llamaron mucho la atención, pero quien se destacó fue Rufina Cabré, hija de la artista y el actor Nicolás Cabre. La pequeña de 9 años debutó como actriz y la China Suárez reveló cómo reaccionó el actor ante el permiso para participar del proyecto.

Tanto la China como Nicolás conocen el mundo artístico desde muy pequeño, por esta razón habían acordado no exponer a Rufina a situaciones que puedan poner en peligro su integridad, tanto física como mental. La actriz contó que su hija tenía mucho deseo de actuar en el video, pero necesitaba tener el permiso de su padre.

"Rufi me decía que no la iba a dejar, que no iba a querer. Él está en México dirigiendo y lo llamamos por Facetime... ", comenzó explicando Suárez en Noche al dente. Al principio, Cabré estaba inseguro de darle el permiso, pero cedió cuando Rufina le informó que realmente tenía muchas ganas. "Me pidió hablar directamente con ella y le preguntó si era lo que verdaderamente quería hacer. Rufi le dijo que sí y le dio el ok. Lo agarramos en un muy buen día", dijo entre risas la China.

Rufina Cabré actuando en Hipnotizados

La madre de Rufina Cabré explicó que Nicolás siempre le dijo de esperar al momento adecuado para que su hija comience a dar sus primeros pasos en el mundo de la actuación. Sin embargo, la China Suárez expresó que al estar un poco más grande y cada vez más en contacto con los set de filmación, es normal que anhele dicho deseo.

Hipnotizados, la nueva canción de Rusherking y la China Suárez

A su vez, la novia de Rusherking quedó sorprendida con la actitud seria de Rufina frente al compromiso. La actriz explicó que entendió muy bien la tarea y asumió al 100% su rol, comportamiento que la impactó para bien a la China, ya que aseguró que un día de filmación "Es muy tedioso".

La China Suarez y Rusherking le responden a los haters

Lo que tanto estaban esperando, es una canción juntos entre La China Suárez y Rusherking “Hipnotizados”, que tiene combinado algunos sonidos de cumbia. El videoclip del tema, que tenía como escena un casamiento de la pareja, y muestra a La China rezando y cantando, dice: "Pero nunca van a contarte lo que yo por vos haría, me tienes hipnotizado, pensando en ti todos los días".

El video tiene coincidencias con November Rain de la mítica banda de rock Guns And Roses, donde se ve afectado por una boda, La China y Rusher luego de la complicación climática que pasan, bailan juntos bajo la lluvia donde podría significar " a pesar de todo, seguimos juntos".

