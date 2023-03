La China Suárez y Rusherking están en su mejor momento, acaban de lanzar "Hipnotizados", canción que interpretan juntos, en la cual hablan de ellos y su historia de amor. Sin embargo, en una entrevista la actriz reveló lo que sintió la primera vez que durmieron juntos.

En diálogo con Fer Dente, la China Suárez se sinceró sobre cómo fue que se enamoró de Rusherking. "La primera vez que dormí con él...no me había pasado nunca, a mí no me gusta esa cosa de dormir enroscados, si puedo hacer la pared de almohadas en el medio, la hago", comenzó relatando la actriz.

La China y Rusherking.

"Me pasó que me abrazó y la sensación era 'por favor que no me suelte nunca más', era una cosa rarísima", confesó la cantante con total sinceridad y manifestando su asombro ya que era la primera vez que le pasaba eso con alguien.

Como si eso fuera poco, la China reveló que la forma en la que se enamoraron fue de película, ya que ninguno de los dos buscaba eso y cuando menos se dieron cuenta, ya estaban enamorados, por lo que decidieron avanzar con la relación.

La China Suárez aseguró que no quería enamorarse

"Yo no quería saber nada con enamorarme, nada de nada, él tampoco", sentenció la China Suárez con respecto a las expectativas que ambos tenían sobre el vínculo entre ellos.

"Él me decía 'yo estaba re tranquilo, re bien, ya me había curado de mi relación anterior' y no nos quedó otra opción, ya está, no nos vamos a hacer los boludos, pasó", detalló la novia de Rusherking sobre cómo sucedió el enamoramiento.