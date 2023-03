Ya está disponible en todas las plataformas digitales, Hipnotizados, la nueva canción de Rusherking y la China Suárez.

Esta canción es una sincera reflexión de la China Suárez y Rusherking sobre sus exparejas y la cual decanta en el amor que ambos se tienen hoy, semanas de cumplir el primer año un mediático noviazgo.

"Sabes como me llamo y de dónde vengo, que lo que tengo, yo no lo ando presumiendo", dice parte de la letra de la canción Hipnotizados cantada por Rusherking. "Sé que ya has escuchado lo que comentan, que en ninguna de mis relaciones he sido honesta", canta la China Suárez.

Todo sobre Hipnotizados, la nueva canción de Rusherking y la China Suárez.

La canción es una producción del músico y productor, Estani. El video está ambientado en un casorio al aire libre donde la China Suárez y Rusherking son los novios que están parados frente juez, pero una inesperada tormenta arruina la ceremonia.

Como dato curioso del video, varios de los actores y extras que salen allí, son familiares y amigos personales de los artistas. Como es el caso de Rufina Cabré, la hija mayor de la China Suárez y el periodista Alejandro Fantino.

Cuáles son las exparejas de Rushkerknig y la China Suárez a las que se les hace mención en Hipnotizados

Las relaciones más conocidas de la China Suárez sobre las cuales hace alusión en su video, están las que sostuvo con Nacho Viale, Nicolás Cabré, Benjamín Vicuña, y el español Armando Mena Novareño, que pese a que fue algo de meses, la máxima exposición mediática le bastó al creativo para no volver a aparecer por Argentina.

En el caso de Rusherking, su relación más conocida antes de ponerse de novio con la China Suárez, es la que tuvo con la cantante trapera María Becerra.