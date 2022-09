La China Suárez se animó a un cambio de look en España: cómo le quedó

La China Suárez viajó a Madrid para estar presente en la presentación de "Objetos", la película que protagonizó junto a Álvaro Morte. El film se estrenará el 30 de septiembre en España. Fue allí que la actriz se animó a hacerse un cambio de look.

A través de su cuenta personal de Instagram, la China Suárez compartió dos postales en las que se puede apreciar su nueva imagen. La artista decidió volver a lucir con flequillo. Se trata de un flequillo largo, por debajo de las cejas y puede lucirlo sobre la frente o a los costados, con raya al medio.

El nuevo look de la China Suárez.

"Ayer me agarró la locura a la una y pico y me corté el flequillo", expresó la China que compartió con sus seguidores de TikTok el paso a paso de cómo se cortó el pelo sola. "Me corto el flequillo con ustedes", escribió la actriz en el video que publicó.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar y fueron muchos los mensajes que recibió la artista en ambas publicaciones. Todos estuvieron de acuerdo en que el nuevo look le queda hermoso y algunos mencionaron que al ver su nuevo look tuvieron un viaje al pasado cuando la China tenía flequillo.

Mauro Icardi y la China Suárez están cerca nuevamente

En medio de la separación de Wanda Nara, Mauro Icardi no tuvo mejor idea que mostrar que se encuentra en el mismo lugar. La China Suárez compartió imágenes desde la capital española y el deportista desde el aeropuerto de dicha ciudad.

Aún sabiendo el escándalo que generó su affaire con la China Suárez, el deportista publicó de todos modos que se encuentra en el mismo lugar. Esto podría ser un detonante en el vínculo con Wanda Nara que se encuentra en nuestro país terminando las grabaciones de "¿Quién es la Máscara?".