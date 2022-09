Wanda Nara, filosa contra China Suárez en medio de su separación: "No creo que sea tan atrevida"

Wanda Nara afiló sus dardos y apuntó contra la China Suárez en ¿Quién es la Máscara? de Telefe. Al big show llegó un nuevo personaje, Mansa, la sapa y cantó el tema "Despechá" de Rosalía.

Hasta ahí todo bien, pero cuando llegó el momento de que los investigadores revelaron quién creían que estaba detrás de la máscara, Roberto Moldavsky aseguró que estaba la China Suárez.

La reacción de Wanda Nara fue inmediata y muy contundente: "No creo que sea tan atrevida", se refirió la famosa a la China Suárez. Su gran rival desde el WandaGate.

"Me parece un montón, el tema, despechada... Sería un montonazo", agregó la investigadora. Cuando Karina y Lizy Tagliani relacionaron la temática asiática de Mansa con la China Suárez y mencionaron su Instagram, Wanda volvió a ser crítica y severa: "¡Hacele publicidad, Dios mío, para tener amigos así!".

"A ella (la China Suárez) yo ya la desenmascare, no sé", continuó Wanda Nara. Al escuchar que los ánimos entre los investigadores se ponían picantes, Natalia Oreiro cerró el tema y pidió que se avanzara con el programa.

"Yo ya me aburrí, prefiero que esté ahí la China Suárez", lanzó Wanda Nara cuando Karina se extendió con su explicación para dar el nombre de Narda Lepes, como posible famosa que podría estar debajo de la Sapa. "Perdón, pero prefiero estudiar antes de tirar fruta", respondió Karina.

La condición para que Mansa la sapa se saque la máscara, era que alguno de los investigadores atinara al nombre del posible famoso debajo del disfraz.

Para Wanda es Oriana Sabatini, para Moldavsky es la China Suárez, Lizy dijo Lola Ponce y Karina aseguró que es Narda Lepes. Por fortuna para Wanda, ninguno atinó, la China Suárez no está bajo esa máscara y Mansa no se sacará hoy la máscara.

Aseguran que Mauro Icardi comparó a Wanda Nara con la China Suárez: "Dicen que ella está..."

Yanina Latorre reveló la teoría de Mauro Icardi sobre la relación entre Wanda Nara y L-Gante que involucra a la China Suárez.

En medio del escándalo por su separación, la "angelita" se comunicó con la empresaria quién le confirmó su ruptura definitiva con el deportista. "Estoy muy mal de verdad, me separé. No es ninguna joda, me separé. No jodería con algo así. Realmente no tengo mucho más para contar", comenzó diciendo Wanda Nara a Yanina mediante WhatsApp.

"Solo decir que estoy separada, tengo hijos que ahora están con él. y después conmigo. Lo que si quiero aclararte es que no es como dijiste vos la semana pasada", aclaró Nara sobre la hipótesis de Latorre de que le maneja las redes sociales a Icardi.

Luego, la "angelita" dio a conocer la teoría de Mauro Icardi sobre la "amistad" de Wanda con L-Gante. "Ella no la pudo remar, ya no pasa por un tema de perdón. Hay desconfianza, celos. Él está en una tesitura. Le empezó a hacerle un paralelismo entre la China y Rusherking y ella con L.Gante. Él cree que ella está obsesionada con la China a ese nivel. Pero ya no te da la cabeza para tanto", contó Yanina dando a entender que la empresaria "copiaría" a la actriz en sus pasos.

Wanda Nara lució un total black en vinilo

Wanda Nara está cada vez más bomba. La mediática empresaria y modelo eligió un ceñido vestido en vinilo de color negro que deja en evidencia las curvas de infarto que tiene.

La famosa investigadora de ¿Quién es la Máscara? sabe muy bien cómo conquistar el público y cada noche lo hace con un nuevo, osado y muy atrevido look que la ubica como una de las mujeres más guapas del país, más allá de lo mediática que es.