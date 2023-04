La China Suárez confirmó la ruptura con Rusherking el jueves por la noche y generó gran sorpresa.

A pesar de los rumores que comenzaron hace algunos días, la actriz decidió enfrentar a las versiones con un triste post en el que da cuenta del mal momento que atraviesa.

"Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste", comenzó escribiendo la China Suárez. Y agregó: "Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible.

Minutos después de este mensaje, Rusherking también anunció la separación. “Quería contárselos porque hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y nos quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las bolude... que dicen por ahí. Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse”, disparó.

La decisión de la China Suárez después de su separación

En medio del dolor por esta decisión, la China Suárez tomó la contundente decisión de bloquear a Rusherking.

Juariu descubrió que la diosa dejó de seguir a su expareja, borró todas las publicaciones y también lo bloqueó. "No aparecen los likes de antes, ni nada. Así que todo bien no terminó", comentó la ex Masterchef. "La China borró las fotos con Rusher definitivamente".