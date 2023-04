La China Suárez le dijo adiós al pelo lacio y sorprendió con un cambio de look

La China Suárez es una de las celebridades argentinas que siempre impone tendencia entre sus seguidores. Con un estilo audaz y femenino, la actriz no le teme a probar diferentes looks y a oír la opinión de sus fanáticos. Esta vez, Eugenia se animó a decirle adiós al pelo lacio y sorprendió con un divertido peinado.

Una de las tendencias que se volvió virales en las redes sociales, principalmente en TikTok, son los distintos peinados que las jóvenes se realizan para salir a bailar o asistir a distintos eventos. La China Suárez no se quiso quedar atrás y, a pesar de tener un envidiable pelo lacio, se sumó a la comunidad curly.

El nuevo look curly de la China Suárez

Desde su perfil de Instagram, la actriz que se encuentra atravesando rumores de separación con Rusherking, compartió un pequeño book de fotos en donde se la puede ver con dos pequeños rodetes que se realizó con la primera mitad de su pelo, mientras que la otra mitad decidió dejarlo suelto y con rizos.

Asimismo, para darle una onda más trendy al look, se dejó dos mechones adelante que simulan un flequillo. El acabado de los rulos parece natural y sus seguidores le hicieron saber que el estilo curly le queda fantástico.

La China Suárez sorprendió con un look de rulos

"La mujer más hermosa de Argentina", es uno de los comentarios con más likes en la publicación. Y es que el peinado inspirado en Ariana Grande, quien solía usarlo en sus tours pero con extensiones y el pelo lacio, le dio un estilo rejuvenecedor a su rostro y el rubio destaca más las curvas de los rulos.

La China Suárez habló en medio de los rumores de romance con Trueno

Hace unos días comenzó a circular el rumor de una crisis amorosa entre la China Suárez y Rusherking luego de haberse encontrado, supuestamente, con Benjamín Vicuña. Actualmente, la actriz fue vinculada con Trueno, un colega de Rusherking que intentaría conquistar a la rubia.

La intérprete habló con Pochi, quien está detrás de la cuenta de Instagram Gossipeame. La comunicadora contó en redes la palabra de la diosa. "No sólo me desmintió lo de Trueno porque no lo conoce, sino que, sigue enamorada de Rusherking y jamás estuvo en lo de Benjamín Vicuña", escribió la panelista.

OL.