La China Suárez hizo un topless en pleno embarazo y estallaron las redes

La China Suárez deslumbró con una bella postal en sus redes sociales. La diosa compartió una imagen de su incipiente pancita en la que también se la ve en ropa interior, sin corpiño.

La actriz también expresó sus miedos en esta nueva etapa. "A pesar de ser mi tercer bebé, tengo inquietudes cómo toda madre", dijo la diosa en su post y contó que se hizo un test prenatal. "Volví a hacerme el test prenatal no invasivo. Pueden hacérselo a partir de la semana 10 y realmente vale la pena. Es una extracción de sangre que luego envían a España y en aproximadamente 7 días tienen los resultados", contó.

Antes, la mujer de Benjamín Vicuña compartió otra postal que nada tiene que ver con esta nueva etapa, pero que generó críticas en sus redes sociales. La protagonista de ATAV subió una foto antigua en la que aparece fumando y sus seguidores no se la dejaron pasar.

"No fumes", "la próxima que no sea fumando", “Tú estás embarazada y estamos en pandemia, me parece un error esa foto aunque sea antigua no das una buena señal. El cigarrillo mata a miles de personas en el mundo y las personas que fuman son de riesgo para que el Covid ataque con mayor fuerza debido a que los pulmones están contaminados por la nicotina y otros componentes que traen” , fue uno de los tantos comentarios que sus followers dejaron en esa postal.