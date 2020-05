La China Suárez compartió una foto del pasado y generó críticas

La China Suárez es una de las tantas celebridades que comparten su vida cotidiana en redes sociales donde expresan los distintos estados de ánimo en esta cuarentena.

Pero además de subir fotos de su avanzado embarazo, la pareja de Benjamín Vicuña también publica imágenes de su pasado. Esta vez, la diosa subió a su feed una vieja foto en la que aparece fumando que generó la bronca de sus seguidores.

"No fumes", "la próxima que no sea fumando", “Tú estás embarazada y estamos en pandemia, me parece un error esa foto aunque sea antigua no das una buena señal. El cigarrillo mata a miles de personas en el mundo y las personas que fuman son de riesgo para que el Covid ataque con mayor fuerza debido a que los pulmones están contaminados por la nicotina y otros componentes que traen” , fue uno de los tantos comentarios que sus followers dejaron en esa postal.

A pesar de estos cuestionamientos, la diosa decidió no responder y, más tarde, difundió imágenes de enorme pancita que generó una fuerte repercusión entre las celebridades. "Ustedes son lo más", dijo la China a la serie de comentarios positivos en este post.