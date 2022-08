La China Suárez y Rusherking celebraron el Día de la Niñez con un asado.

La atriz y cantante, China Suárez, celebró el Día de la Niñez, junto a su novio Rusherking y su amigo, el cantante urbano, Emanero. Los tres, junto a los niños de la ex de Benjamín Vicuña, participaron de un domingo en el jardín de la casa.

La China Suárez no subió mucha información sobre sus hijos, Rufina, Magnolia y Amancio en su día. Salvo un pequeño video donde el niño está durmiendo en sus brazos, pero no hubo más que eso.

Hoy, en el jardín de la casa de la atriz, se llevó a cabo un asado con varios cortes de carne. En él se ve cómo la China Suárez hace las veces de parrillera. Emanero, amigo de Rusherking, la filmó y luego de esto la atriz salió a dar explicaciones.

"Che, sigo siendo vegetariana, para los que me preguntan. Por eso digo que es un acto de amor, porque estoy haciendo un asado para mis amigos", comentó la atriz. Su novio, Rusherking, le ofreció musicalizar su historia. "Gracias, amor".

"Mi equipito Mi familia" escribió María Eugenia Suárez, con una foto y un video de sus tres hijos, corriendo muy cerca de la costanera en Uruguay, lugar donde está hace más de tres semanas, donde graba su nueva película junto a Joaquín Furriel.

Salieron a la luz los fuertes planteos de la China Suárez para Rusherking

Durante la semana pasada se supo que Rusherking y la China Suárez estarían pasando una crisis al interior de su relación sentimental. Intruders (América TV), Maite Peñoñori dio a conocer las contundentes frases que su novio reveló en una reunión de trabajo con La K ́onga.

"Me ha cansado. Me hace un montón de planteos. Yo pensé que era relajada, pero, la verdad que no", seguido de, "Está haciéndome escenas todo el tiempo. Quiero que resolvermos un alquiler que tenemos en común y terminar todo", habría dicho Rusherking sobre la China Suárez. Sin embargo, este fin de semana, parece que los rumores llegaron a la final su.