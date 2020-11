¡Con una foto! Daniel Osvaldo declaró su amor a Constanza de Palma

Hace algunos meses pensábamos que Daniel Osvaldo y Jimena Barón podían reconciliarse, ella se fue de su casa y después se la vio a los besos en la vía pública con el Tucu López. Por su parte, Osvaldo confirmó su relación con Constanza de Palma, una joven de 24 años.

Esta historia comenzó de a poquito, a través de sus redes sociales el deportista dejaba pistas que ilustraban el tierno vínculo y hasta anunció que están de novios. Hasta se animaron a compartir tiempo con el pequeño, Momo -hijo que comparte Daniel con Jimena- .

Ahora y por primera vez, enamoradísimo, le dedicó un tierno mensaje a la rubia. "Estoy en el cielo, amo a esta chica", expresó.

Daniel Osvaldo blanqueó su romance con unas tiernas fotos

as mantener un breve romance y convivencia con Jimena Barón, su ex pareja y madre de su hijo Morrison, Daniel Osvaldo volvió a la soltería que no le duró mucho tiempo ya que semanas después de que "La Cobra" se fuera de su casa, el deportista mostró rastros de su nueva conquista.

“Es un romance incipiente. Empezó con una frase: ‘te re doy’ . Ella a él le dijo ‘te re doy’”, contó Andrea Taboada en LAM. “No es famosa, se llama Constanza de Palma, es de Pilar y tiene veinticuatro años. Es muy jovencita y muy bonita”, agregó.

Pese a que aún no se han mostrado plenamente juntos, Daniel compartió dos fotos en Instagram Stories en donde se lo ve en los brazos de la hermosa rubia. En la primera aparecen tomados de las manos, y en la segunda él reposteó una foto que Constanza compartió primero en su cuenta.