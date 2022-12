La drástica decisión de Carmen Barbieri sobre su relación con Nazarena Vélez

Han pasado seis años de la escandalosa separación de Barbie Vélez y Fede Bal. Una relación tóxica que llegó a su fin en medio de una disputa en Tribunales, pues ambos estuvieron acusados de violencia de género y aunque con el tiempo fueron sobreseídos, las heridas nunca cerraron. En medio de esta tormenta también estuvo involucrada Carmen Barbieri y Nazarena Vélez, las madres de los jóvenes, que hasta el sol de hoy no se pueden ver ni en pintura.

Si bien, Carmen Barbieri ha dado el primer paso para reconciliarse con Nazarena Vélez, la panelista de LAM ya rechazó esa posibilidad, demostrando que el rencor aún está presente. Ante esto, la conductora de Mañanísima tomó una drástica decisión y la compartió en su programa este jueves.

Fede Bal y Barbie Vélez tuvieron una relación tóxica.

“Para mí está cerrado este tema y que se quede tranquila que no la voy a saludar, ni la voy a mirar para que no se enoje”, señaló contundentemente. Asimismo, aseguró que lo que no desea es que Nazarena se moleste: “Lo que menos quiero es que se moleste. Lo digo de verdad, no estoy siendo irónica”, continuó Barbieri.

Por otra parte, afirmó que, aunque no tiene buena onda con la exsuegra de su hijo, irá a LAM para un mano a mano con Ángel De Brito: "Claro que voy a ir a LAM. Cuando tenga tiempo. Pero no tengo ni media hora para hacerme las manos o el pelo”.

No saludará a Nazarena Vélez.

Para finalizar el tema, Barbieri dio por cerrada esa herida que una vez ocasionó el polémico quiebre de Fede Bal y Barbie Vélez. “La respeto y le deseo lo mejor. Somos dos personas distintas, se dan cuenta por la forma de hablar, porque también soy una persona más grande. Yo solo dije un par de cosas en Intrusos de las que me arrepiento y pedí disculpas. Pero ya está, ya pasó”, concluyó.