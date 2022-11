Carmen Barbieri entra en pánico al aire tras conocer estado de salud de Fede Bal

Carmen Barbieri entra en pánico tras conocer estado de salud de Fede Bal. Todo comenzó la mañana de este martes en una nueva edición de Mañanísima a través de Ciudad Magazine. La conductora se puso muy nerviosa luego de que Estefi Berardi soltara una información de su hijo que ella desconocía.

Primero, Estefi Berardi comenzó aclarándole a Carmen Barbieri que lo que estaba por decir había ocurrido hace días, esto para que la rubia no se sintiera mal. "Hablando de tu hijo. El finde hablé con Fede y él está súper bien, aclaro esto primero. Me mandaron una foto de Fede en el médico, como en una guardia", detalló la también panelista de LAM.

Entró en pánico.

Ante esto, Barbieri dijo muy asustada: "¿Ahora?", teniendo como respuesta de Berardi: "No, es viejo. ¡Te aclaré, Carmen que estaba todo bien para que no te asustes!", manifestó intentando calmar a la conductora del espacio. Sin embargo, el instinto de madre se hizo presente y fue el protagonista del momento: "¡Ay, me agarró de golpe! Me transpiré de golpe. ¡Te juro que me transpiré!", expresó notablemente consternada.

Según Estefi Berardi, Fede Bal tuvo que ir al médico para realizarse una placa de rutina, puesto que desea estar bien para el estreno de su nueva obra musical Kinky Boots en Carlos Paz.

Fede Bal interpretará a un trans en Kinky Boots

Hace días el hijo de Carmen Barbieri sorprendió a todos sus seguidores, luego de develar su radical cambio de look, que será parte del musical Kinky Boots. Fede interpretará a Lola, una mujer trans que tiene un papel estelar dentro de la producción. El nuevo estilo consta de un perfilado en las cejas, que además le hace tener una mirada muy diferente de la que ya estábamos acostumbrados.

La transformación de Fede Bal.

"Lola está llegando a mi vida y yo no puedo más de la alegría, la ansiedad y claro que siento un poco de miedo también... Pero siempre me gustaron los desafíos, ¡no puedo estar más feliz!", comentó Fede Bal en su cuenta de Instagram a la hora de compartir esta increíble modificación.