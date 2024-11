Roberto García Moritán disfrutó de una boda junto a su hija Delfina y regaló una profunda reflexión: "La vida es corta"

Después de su separación de Pampita, y de todas las crisis que abordaron la ruptura, Roberto García Moritán intenta rehacer su vida de a poco junto a sus seres queridos. Además, frente al paso al costado que dio en su cargo político, tiene más tiempo para conectarse con el disfrute y empezar una nueva vida después de su vínculo familiar con la modelo.

En este sentido, Moritán se mostró sonriente en redes, y compartió un tierno mensaje donde muestra el orgullo que siente por su hija mayor, Delfina. A partir de esto, parecería que el empresario deposita en su familia la búsqueda de un nuevo comienzo.

Roberto García Moritán disfrutó de una boda junto a su hija Delfina y regaló una profunda reflexión

Después de su decisión de internarse en la clínica adventista para salir del estrés que pasó por toda la polémica mediática con Pampita, Roberto García Moritán empieza a salir adelante, y qué mejor que hacerlo con la compañía de su hija.

Roberto García Moritán con su hija Delfina.

En ese contexto, el exlegislador estuvo presente en el casamiento de dos amigos de él, y su pareja fue su hija Delfina, con quien se mostró en redes y presumió a través de sus historias de Instagram. La boda en cuestión festejó el matrimonio de una pareja amiga, Carlos y Florencia, donde el ex de Pampita y su hija mayor se mostraron elegantes y felices.

"Mi date @delfigm_ Casamiento de @calinapoli y @florenciapd", expresó el exministro., Además, sumó el posteo a sus historias y le dedicó un tierno mensaje a Delfi, demostrándole su orgullo como padre: "Debo ser la envidia de todos los padres de adolescentes del mundo".

El orgullo de Roberto García Moritán por su hija Delfina.

Por otro lado, más tarde compartió la foto de una reflexión que formaba parte del casamiento y que podría ser una señal para Moritán en este nuevo camino marcado de finales y comienzos que parece estar atravesando el expolítico, donde remarca, además, la importancia de hacer lo que uno ama: "Esta es tu vida. Haz lo que amas, y hazlo frecuentemente. Si no te gusta algo, cámbialo. Si no te gusta tu trabajo, renuncia. Si no tienes suficiente tiempo, deja de ver televisión. Si no estás buscando el amor de tu vida, detente, te estará esperando cuando empieces a hacer las cosas que amas", dice el texto emotivo.

El emotivo mensaje que compartió Roberto García Moritán en redes.

La recuperación de Roberto García Moritán después de la separación

Por su parte, para el empresario estos meses no han sido fáciles, no solo por su ya conocida ruptura, sino también porque se alejó de su cargo de ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

En este sentido, a mediados de octubre se conoció la decisión de García Moritán de internarse en una clínica especializada en la salud mental para alejarse de todo el estrés en el que se vio involucrado. En este contexto, ingresó de manera voluntaria a una clínica en Entre Ríos para reflexionar después de la separación y aprovechar una oportunidad para calmar la ansiedad y los sentimientos encontrados después de la polémica.

Roberto y Ana García Moritán.

La decisión de internarse tuvo como objetivo desconectarse y desestresarse de la vida pública en la que se ve involucrado desde sus inicios en la política y su relación con Pampita.

Sin embargo, el empresario aprovechó su estadía en Entre Ríos y ahora deja ver su sonrisa en redes, demostrando que la recuperación del estrés parece haber avanzado. Además, según trascendió, su relación con su exesposa no parece ser tensa ni mala, sobre todo por la hija que tienen en común.

En este sentido, el exministro demuestra en sus redes que está saliendo adelante, enfocándose en su vida y en disfrutar el día a día con sus hijas, Delfina y Anita.

VFT