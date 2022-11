Barbie Vélez le hizo una fuerte petición a Nazarena Vélez luego de las declaraciones de Carmen Barbieri. Y es que hay algunas heridas que no cierran, ni con el pasar de los años. A veces el tiempo no es suficiente para superar los estragos que causan las polémicas mediáticas, sin embargo, la conductora de Mañanísima ha decidido cerrar los capítulos más oscuros de su vida.

Durante la jornada del martes fue noticia la extensa entrevista que Carmen Barbieri le hizo a José María Muscari, luego de la polémica que protagonizó el actor al hacer un chiste muy repudiable en la casa de Nazarena Vélez de Fede Bal, en medio de la ruptura con Barbie Vélez. En vivo, la presentadora se reconcilió con el intérprete.

En su programa, Carmen habló del embarazo de Barbie Vélez.

En esa misma nota expresó su intención de conversar en privado con Nazarena Vélez, para poder solucionar los problemas que han tenido. Además, habló del embarazo de Barbie y confirmó el tóxico noviazgo que tuvo con Fede Bal. Tras la manifestación de un posible encuentro por parte de Carmen Barbieri, Ángel de Bito no perdió la oportunidad de cruzar a su angelita y preguntarle sobre este tema.

“Habló Carmen Barbieri. Habló de tu hija. Estuvo haciendo una nota muy extensa con Muscari. Fue el reencuentro después de todo el caso Fede Bal y Barbie Vélez, y salieron cosas. ¿Lo viste?”, preguntó muy picante Ángel de Brito en LAM. En esta misma línea, Nazarena respondió de manera muy tajante: “No lo vi, pero Barbie durmió en casa, y me dijo 'Carmen habló hoy. No digas nada, por favor. Lo único que tenés que decir es que se agradece la buena energía”.

Le pidió a su madre que no dijera nada malo de Carmen Barbieri.

“Y yo le dije 'no voy a decir eso, hija'. Y me respondió 'decí eso porque si no voy a llamar'”, continúo Nazarena, asegurando que no iba a cumplir con la fuerte petición de Barbie.