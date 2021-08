La drástica decisión que tomó Cande Tinelli tras ser acusada de estafa: "Espero que entiendan"

Cande Tinelli está cansada de los haters en las redes y así lo hizo notar con una serie de historias en Instagram en la que reveló la drástica decisión que tomó para evitar insultos y conflictos.

"Qué pena me da bloquear tanta gente”, escribió en la primer historia, en la que da a entender que bloqueará a todo aquel que la insulte.

El mensaje que compartió Cande Tinelli y que la llevó a tomar una drástica decisión.

Horas más tarde, Cande compartió el mensaje de un usuario, que desde su emprendimiento, le decía que no aceptara canjes si no “tenía tiempo para hacer el chivo”. “A partir de ahora no hago más canjes, espero que entiendan los que me piden que los ayude. Aunque realmente me den ganas, porque deseo que a la gente les vaya bien. No es un momento para aceptar este tipo de cosas”, escribió en respuesta al emprendedor y reveló que devolverá todo lo que recibió de canje y que no pudo mostrar en redes debido a la situación que vive con su madre, Soledad Aquino.

La polémica comenzó cuando varios usuarios la tildaron de incumplidora por no subir contenidos de un emprendimiento. “A la persona que dice haber invertido en mí que no mienta. Que pase por mi casa que le devuelvo la taza, la pantufla y el pijama del tamaño de Lolo que me mandó. Sino le devuelvo el dinero, no tengo problema. Gracias a todos por entender. Me hinché las pelotas”, escribió terminante.

Cande Tinelli sobre la salud de Soledad Aquino: “No puedo negar que estoy triste”

Desde hace tres meses, la salud de Soledad Aquino preocupa a Mica y Cande Tinelli. En Instagram, la joven abrió su corazón en textos y videos que compartió con sus seguidores y en los que habló sin tapujos de la situación que vive.

“¿En qué momento de mi vida me volví así? Así de insegura, así de triste, así de solitaria, de confundida...así de rota. Cada persona tiene derecho de crecer segura, confiada y con metas plasmadas, peor yo siento que la vida para mí sólo va de mal en peor. Que salgo de una para ya estar en otra. ¿En qué momento la vida se volvió en mi contra? ¿En qué momento la vida me dio la espalda, dejándome en soledad y con el corazón hecho pedazos? ¿En qué momento de mi niñez comencé a ser así? Yo sé que ya no soy la misma niñita a la que todos podían herir fácilmente, pero yo siento que me estoy ahogando en la soledad, en la tristeza y en la falta de seguridad. Me estoy preguntando en qué momento dejé de sonreír tan a menudo, en qué momento dejé de ser tan alegre y explosiva. Ojalá pudiera ser menos fría con la gente que amo y empezar a serlo con la gente que se lo merece”, escribió.

Tras la preocupación que este texto llevó a sus seguidores, Cande compartió un video en el que buscó llevar tranquilidad a sus followers. “No quiero que se preocupen por el texto que subí, es un texto que yo no escribí, pero lo vi y me gustó mucho. Y me siento bastante identificada, lo debo admitir. Pero algunas cosas, otras no. No sé asusten, porque hay mucha gente que me está escribiendo preocupada, los amo. No puedo negar que estoy triste porque tengo a mi mamá internada hace tres meses, luchándola. Es una situación muy difícil, que a uno es como que se le detiene el tiempo y la vida sigue pasando, pero para vos el tiempo se detiene ahí y perdés un poco la risa y las ganas de sociabilizar y todo”, se sinceró.