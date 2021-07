Cande Tinelli se pronunció tras conocer la situación de Chano Moreno Charpentier. La hija de Marcelo Tinelli envió un mensaje de apoyo a Bambi, el hermano del músico e invitó a tomar conciencia sobre el uso de la drogas.

Con una captura del mensaje del cantante aseguró: “Los amo a vos Bambi y a Chano y voy a seguir rezando por su salud hasta que salga de ahí. Fuerza Chano”.

Más tarde y con mucha cautela, Cande aclaró que no usa drogas ante la consulta de sus seguidores. “Hola amores, bueno, me estoy yendo a dormir. Quería aclarar antes que todo, que primero no consumo ningún tipo de droga solo alguna recetada por mi psiquiatra como puede ser un clonazepam pero no consumo ni un tipo de droga tanto como porro, merca, ni nada”, explicó en sus historias.

Cande Tinelli habló de Chano e invitó a tomar conciencia sobre el consumo de drogas

Además, la cantante indicó que no le parecía que hicieran chistes sobre lo ocurrido porque eran de mal gusto. “Segundo, no me parece divertido los chistes que hacen con Chano, me parece una situación super delicada, que no me causa ningún tipo de gracia, memes, nada de lo que dicen y me parece muy grave lo que sucedió, así que nada, les agradezco si pueden tener un poco de respeto y controlar lo que dicen si no voy a empezar a bloquear o desactivar comentarios porque no me causa ni un poco de gracia”, aseguró.

Para el final, La hija de Marcelo pidió conciencia sobre la difícil situación. “Claramente la gente que hace chistes, que hacen memes no tuvieron de cerca una situación de un familiar en terapia intensiva, al borde de morirse… El día que les pase, ojalá no les pase porque no le deseo el mal a nadie, puedan entender. Ahí sí todos entendemos cuando nos sucede, nos toca de cerca. Esos chistes hay que guardárselos, no son para nada graciosos”, cerró Cande.