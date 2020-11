La extraña reacción de Nico Occhiato cuando le preguntaron por su reconciliación con Vigna

Flor Vigna y Nico Occhiato ya no se esconden y, después de algunas especulaciones, confirmaron que están de nuevo juntos.

Sin embargo, lo que parecía una reconciliación con todas las letras dejó de serlo cuando el conductor hizo una contundente declaración. "Con Flor, ¿cómo está todo?" le preguntaron en Intrusos.

"Está todo excelente, está todo muy bien. Nosotros nos queremos mucho, nos amamos. La pasamos muy bien juntos, disfrutamos mucho de los momentos juntos. Nos potenciamos mutuamente. Flor es una persona que siempre querés tener cerca", dijo el morocho.

De todas maneras, cuando intentó definir el romance no lo hizo como un noviazgo. "Si te pregunto, ¿estás de novio en este momento, qué me decís?", le consultó Pablo Layús y Occhiato disparó: "Eso no lo sé ni yo. Hoy en día te puedo decir que nos queremos mucho, que nos amamos, que la pasamos bárbaro, que nos gusta compartir mucho tiempo juntos, que nos potenciamos en nuestros proyectos, cada uno por separado".

¿En qué quedamos?

El video que lo confirma

Las pruebas de que el noviazgo marcha sobre ruedas son más que evidentes y, durante esta semana, circuló un video en el que Flor Vigna irrumpe en una transmisión de Occhiato.

Pero a pesar de estas pruebas, la bailarina también se refirió a este vínculo y mantuvo la prudencia. "Con Nico sí nos estamos viendo ahora. Y obviamente, también hemos tenido encuentros de nuestros cuerpos”, reveló sin sutilezas en PH, Podemos hablar. "Ahora nos estamos viendo muy de vez en cuando, al aire libre. No tenemos ninguna etiqueta", añadió.