La familia de Sofía Sarkany arrojó las cenizas al mar, en Miami

Tras una compleja batalla contra el cáncer, Sofía Sarkany falleció el 29 de marzo pasado a sus 31 años y una semana después de haberse convertido en madre de Félix. En el día de ayer y a un mes de su partida, la familia arrojó sus cenizas en el mar de Miami.

"Popi. Encontré este mensaje que nos dejaste en tu mesita de luz: ESTOY BIEN Y VOY A ESTAR MUCHISIMO MEJOR (no tengo dudas que así es)... mientras tanto Felix sólo agarra a tu conejito y no para de sonreír en sueños. Tus amores Tomi y el cholito juegan. Ayer fue un día hermoso, compartimos en familia una tarde en la inmensidad del mar donde te despedimos comprometidos en continuar tu sueño y nuestro camino como a vos te gustaría: disfrutando, agradeciendo y sonriendo. Papá o Papucho como me llamabas.", escribió Ricky Sarkany en sus redes sociales.

Por su parte, su mamá, Graciela Papini también mostró en sus redes sociales algunas postales del emotivo momento.

"Y hoy hace un mes de tu partida. Te soltamos para que navegues en la inmensidad del mar", escribió la mamá de Sofía. Y agregó: "Para siempre con nosotros mi Sofi, mi amor", junto a fotos del devastador momento.

Anteriormente, la esposa del zapatero homenajeó a su hija: “Mi chiquita valiente, ya un mes que te fuiste. ¡Cuánto te extraño! Te amo”, redactó desde su muro de Instagram en donde rápidamente recibió cientos de comentarios de aliento.