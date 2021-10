La frase de Luciano Castro sobre su relación con Flor Vigna: "Al principio no..."

Luciano Castro se animó a confirmar su romance con Flor Vigna y dio algunos detalles del inicio de la relación.

A pesar de que elige mantener su vida privada en reserva, el actor habló con Adrián Pallares sobre este noviazgo que tiene sólo dos meses.

"Me dijo ‘qué querés que te diga, la verdad es que estamos muy bien’ y me contó esta historia de cómo fue sentirse un pibe tratando de acercarse a una chica, pedirle el teléfono”, contó el conductor de Intrusos.

Luego, Luciano Castro agregó datos sobre cómo empezó todo: “Me dijo ‘la saludé y al principio no me daba ni bolilla, la verdad es que al principio menos diez, ella en la suya. Me cambié de gimnasio por el laburo y después bueno empezamos a escribirnos, estoy muy bien’”, reveló el periodista.

El comunicado de Flor Vigna que confirma su noviazgo con Luciano Castro

En sintonía con estas declaraciones, Flor Vigna habló del amorío que la involucra a Luciano Castro con un escueto mensaje.

"Con Lu nos conocimos en el gimnasio hace un tiempo. Vamos a hacer una serie juntos en el verano y empezamos hablando de eso. Después empezamos a salir y estuvimos guardándolo para nosotros dos meses y hace poquito decidimos dejarlo ser en público. Lo quiero mucho y me hace muy bien", aseguró la bailarina en un mensaje de texto que mandó a los medios.

