Viviana Saccone, la rompió en La Academia y su novio la acompañó en la pista

Viviana Saccone fue una de las primeras figuras en romper la pista este miércoles en La Academia y se llevó los halagos de todo el jurado.

Para la actriz, este nuevo trabajo es un desafío en su carrera y, según su relato, es la primera vez que se anima a semejante proyecto laboral.

La prestigiosa actriz también presentó oficialmente a su nuevo amor, Aitor Miguens, quien la acompañó en la pista en este importante momento.

“Ese muchacho me tiene muy enamorada”, confesó en el Run Run del espectáculo tiempo atrás. “Se llama Aitor Miguens, es actor, es DJ y estamos hace casi un año...”, asumió.

Luego, sobre por qué decidió blanquear su romance un tiempo después de iniciarlo, Saccone fue contundente. “Había que ajustar algunas cosas todavía. Uno no puede estar ahí ventilando las cosas inmediatamente. No se sabe qué rumbos va a tomar las circunstancias”.

El pasado amoroso de Viviana Saccone

Pero a pesar de estar viviendo un excelente momento amoroso, Viviana Saccone mantuvo una larga historia de amor que logró cautivar los principales titulares con Santiago, un actor 25 años menor.

En el momento en el que comenzó su relación ella tenía 46 y él 22 y esta diferencia generó varios comentarios. "Considerar un escándalo que yo sea mayor que Santiago es machismo en su estado más puro. Cuando la situación es opuesta, no es un tema. No genera ningún interés, sólo es un detalle menor", dijo Saccone tiempo atrás en Infobae.

Sobre la mirada ajena, Viviana Saccone admitió que aprendió a filtrarlas. "Yo no la sufrí para nada. Difícil puede ser para el que no se lo banca, para el que lo vive como una desgracia. A mí hay algo que me ayudó mucho a ignorar la mirada ajena: nací en un pueblo con menos de 3.000 habitantes. ¿Viste que dicen "pueblo chico, infierno grande"? Es una gran verdad. El día que aprendés a no depender y a ni siquiera tener en cuenta la opinión de los otros, deja de afectarte y podés vivir en paz", asumió.