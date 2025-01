En una jornada cargada de sorpresas, la comediante y estrella de la televisión Fátima Florez se vio envuelta en una denuncia que dejó a muchos boquiabiertos. La denuncia fue realizada por un exempleado, quien compartió detalles de su experiencia laboral con la artista en el programa LAM, el ciclo conducido por Ángel de Brito.

El exasistente reveló una serie de acusaciones hacía Fátima Florez, entre las que se desataron presuntas actitudes que él considera abusivas durante el tiempo que trabajó por ella. Según su testimonio, la comediante ejerció una fuerte presión sobre él, lo que afectó su bienestar físico y emocional.

Fátima Flórez

Detalles de la denuncia contra Fátima Florez

El exasistente de Fátima Florez, Ángel, señaló que, en su periodo de trabajo, enfrentó constantes malos tratos, exigencias desmesuradas y un ambiente laboral que considero tóxico. “Además de ser peinador y maquillador, hacía muchas cosas. A veces me ponían para bailar, entonces tenia que arreglar a Fátima y bailar, hacer todo”, aseguró la exmano derecha del estilismo de la comediante.

En relación a su salario, el exempleado aseguró que tenía faltante de dinero por malas maniobras de Fátima Florez: “Por show me daban 150, donde Marín me daba 100 y Fátima se tenía que encargar de los 50, que nunca los vi”. Luego, una panelista consulta “¿Por qué se rompe la relación?" , y respondió “No tengo ni idea, A mi me bajaron cuando ella se fue a Miami”.

Otra panelista de LAM sumó un dato que demuestra las inconsistencias en el ámbito laboral alrededor de la mediática: “Tengo entendido que en las Vegas se peleo con Estefi, quien fue su asistente de toda la vida”. Asimismo, Ángel mencionó que no fue la única persona que recibió situaciones similares: “Al segundo día de trabajar con Fátima, me quería ir por los gritos, los insultos…A nosotros nos maltrataba”.

Fátima Florez y Javier Milei

Según sus palabras, las situaciones eran insostenibles, y la tensión generada por la situación afectó su salud: “Tuve que ir al psicólogo por el presidente, Fátima…mucha presión. Igual Fátima siempre gritó”.

Aún se espera una resolución judicial sobre el caso, pero por el momento la situación de Fátima Florez sigue generando debate y especulaciones. La denuncia, más allá de las posibles consecuencias legales, pone en evidencia las tensiones y desigualdades que pueden existir en el mundo laboral, incluso en los círculos más mediáticos.

N.L