Zaira Nara no deja de sorprender con los jugados looks con los que asiste a eventos y comparte en redes. Esta vez, la modelo presenció el desfile de Rapsodia e impresionó con un outfit que combina texturas, como el cuero, con estampas, como el animal print de leopardo, y se robó todas las miradas.

Juntando diversas tendencias que se fueron viendo en las pasarelas del mundo, Zaira acompañó a Sol Acuña y Josefina Helguera, las dueñas de Rapsodia, en su desfile y la combinación de prendas que eligió fue explosiva.

Cuero y animal print, la combinación explosiva de Zaira Nara

Una de las it girls argentinas más reconocidas es Zaira Nara, la menor de las hermanas cuenta con un estilo muy versátil que le permite apostar por diferentes prendas y combinaciones a las que no todas se animan. En un jugado look apostó por el maximalismo y combinó cuero con estampado animal print.

La modelo eligió una camisa negra de cuero, de mangas largas, la cual abotonó por debajo del escote y dejó ver un corpiño lencero en color negro. En la parte inferior lució un pantalón del mismo color y material que la camisa, dando un efecto de mono, de corte recto y cintura media. Para estilizar la figura, y generar un buen corte visual, sumó un cinto negro con tachas y hebilla doradas.

Como estrella del outfit agregó una chaqueta de piel sintética con estampado animal print de leopardo. De silueta amplia y textura mullida cerró con el touch ideal el conjunto y dio forma al estilo rockero y boho. En los pies utilizó unos zapatos en punta de taco kitten en color camel, muy bien combinados con el abrigo, que contrastaron con el resto del look y estilizaron su figura, aportando sofisticación.

Como accesorios lució un collar con colgante plateado, además de cadenitas finas, algo que completó el look sin recargarlo. Para el maquillaje optó por un acabado luminoso y delineado de ojos intenso para destacar la mirada, mientras que en los labios se mostró con una tinta de su marca, Zaira Beauty.

Para el cabello eligió dejarlo suelto y con ondas naturales de aspecto desprolijo y rockero, una de las tendencias que más fuerte pisa para la temporada que se viene.

Zaira Nara sorprendió con uno de los looks más audaces de las últimas semanas, combinando elegancia y audacia con texturas y estampados que marcan tendencia en la moda internacional.

