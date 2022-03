La Konga: estaban tocando en vivo y fueron víctimas de un accidente impensado

Instagram

La Konga estaba llevando a cabo su presentación en vivo en Colón, Buenos Aires, cuando ocurrió un accidente totalmente inesperado. Se desprendieron las pantallas y junto con eso las columnas de luces que formaban parte de la escenografía que se había montado para el show.

En ese momento era Pablo Tamagnini, vocalista de La Konga, quien estaba cantando "Dueles", con el público acompañando a todo pulmón, por lo que el artista demoró algunos minutos en notar lo que estaba ocurriendo a sus espaldas con la escenografía que se había caído sobre el escenario.

Nelson, Pablo y Diego, los vocalistas de "La Konga"

Cuando Pablo Tamagnini se dió cuenta de lo sucedido, no dudó en parar el show: "Pará, pará, pará", le dijo el artista a sus compañeros y al público, para poder tomarse el tiempo necesario de verificar que todos sus compañeros se encuentren bien y que no hayan sufrido lesiones por el accidente.

Tuvo que intervenir la ambulancia para trasladar a los músicos y asistentes que sufrieron golpes por el desprendimiento, pero al ver que ninguna lesión era de gravedad, La Konga volvió a terminar con su presentación y llevarle tranquilidad al público que quedó asombrado de ver lo que había ocurrido.

Según las palabras de Pablo Tamagnini, "fue un error humano de no haber puesto bien la estructura que no aguantó el peso de las pantallas. Se golpearon los asistentes y un músico recibió un pantallazo". Afortunadamente no hay heridos de gravedad y todos se encuentran bien.

Sin embargo, el vocalista de La Konga, se refirió a los encargados del lugar y expresó: "La gente de Colón se portó genial con nosotros, llamaron a la ambulancia rápidamente para que se llevaran a los chicos. El músico fue al hospital, lo revisaron, después volvió y seguimos haciendo el show, sin pantallas. Pero bueno, son cosas que pasan".