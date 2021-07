La madre de Britney Spears defiende a su hija: "Su padre la amenazó y la castigó"

Britney Spears continúa en plena batalla judicial contra su padre, Jamie Spears quien logró obtener la tutela de su hija y es quien maneja su vida y su dinero desde hace ya mucho tiempo.

Hace poco mas de un mes, la princesa del pop se presentó ante la justicia para intentar recuperar sus derechos según ella arrebatados por su padre a la fuerza, pero la justicia no escuchó sus palabras y Jamie continúa con la tutela de Britney.

Britney Spears junto a su mamá Lynne

Sin embrago, y para sorpresa de muchos, ahora apareció en escena Lynne Spears, la madre de la cantante y ex esposa de Jamie y fue contundente con sus declaraciones

Lynne asegura que el sentimiento de su hija hacia su padre es únicamente de odio y miedo y también aseguró que su ex no tiene por qué anteponer sus intereses a los de su hija y por lo tanto no es lógico que sea su tutor.

La mamá de la cantante de 39 años está dispuesta a presentarse ante la justicia para realizar su exposición con documentos que avalan sus dichos y liberarían a su hija del infierno en el que la sumió su padre.

Lynne comenzó hace sólo 3 años a involucrarse en el tema y llegó a asegurar que su ex mantiene con su hija un vínculo de coacción, desconfianza, amenazas y castigos.

Lynne Spears defiende a su hija Britney

Separada de Jamie desde el 2002, se refirió también al fuerte altercado que tuvo con el ex de Britney, Kevin Frederline, quien pidió una orden de alejamiento para que su ex suegro no se acerque a él y lo más grave fue la acusación de violencia física de Jamie contra los hijos de Britney, Sean y Jayden.

Aportando más datos en beneficio de su hija, Lynne contó haber sido testigo de la contratación de un médico deportivo de atletas de elite que le recetaba medicación a Britney que ella se negaba a tomar y tras este episodio, la cantante fue obligada a internarse en un neuropsiquiátrico bajo amenazas de castigos si no se sometía a los tratamientos.

En los documentos que la señora presentará ante la justicia dice también que la tutela de su ex marido es nociva para su hija quien tiene por su padre un profundo odio y miedo.

Sin duda, la vida de Britney Spears continúa siendo un infierno. En plena batalla legal contra su padre, quien maneja su dinero y su vida, la cantante que está "apresada" en su propia casa, posteó dos imágenes en topless: en una se tapa los senos con las manos en tanto que en la otra, cubrió sus pezones con destellos.

Britney lleva años de disputa legal con su padre, Jamie Spears, quien maneja su carrera y su fortuna que asciende a más de 300 millones de dólares.

Britney Spears.

