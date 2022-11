¡La modelo Barby Franco tiene 20 kilos arriba!

"A nivel físico me siento en mi mejor momento, es la primera vez que me siento segura, impecable. Me veo gambas qué antes no tenía. No entiendo cómo mi entorno no me decía que estaba flaquita", confesó Barby Franco a la revista Gente.

La modelo se mostró segura en esta etapa a pesar de los cambios físicos que atraviesa cualquier madre en proceso de gestación, dejó claro que vive un buen momento y agregó: "Obviamente era un cuerpo saludable, pero hoy en día me siento re armada a nivel corporal. tengo 20 kilos arriba y me siento muy bien, me encanta este cuerpo".