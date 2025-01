Wanda Nara habló en LAM durante la jornada de este jueves por la noche y destruyó a Mauro Icardi y la China Suárez. No solamente que mencionó que recibió amenazas y que el jugador profesional juró "destruirla", sino que también confirmó el romance que mantiene con la actriz y que por el momento ninguno blanqueó con una foto juntos. Aquí entra Benjamín Vicuña debido a que comparte dos hijos, que son Magnolia y Amancio Vicuña, con la expareja de Nicolás Cabré.

El excompañero de vida de Pampita fue consultado en una entrevista al respecto de si le comentaron que sus dos pequeños estarían compartiendo con el deportista profesional y su semblante no fue el mejor.

Benjamín, Magnolia y Amancio Vicuña.

La molestia de Benjamín Vicuña por la cercanía de sus hijos con Mauro Icardi, nuevo novio de la China Suárez

Desde hace tiempo que Benjamín Vicuña mantiene un perfil muy bajo y si bien responde amablemente la consulta de los medios o cronistas que buscan su testimonio, intenta no entrar en polémicas. Esto se dio aún más desde que se encuentra en pareja con Anita Espasandín que no viene del mundo del espectáculo y no se muestra abiertamente en redes.

Conociendo las reglas del mundo del espectáculo, el actor chileno respondió con sutileza a la consulta de una cronista sobre qué le parecía las fotos de sus hijos con la China Suárez y Mauro Icardi. "¿Me preguntan a mi?", comenzó diciendo de manera irónica y luego agregó: "No, no me preguntaron. No me da lo mismo".

En este sentido, manifestó la importancia de tener conocimiento de dónde están sus hijos y su cara lo dijo todo. "Donde están mis hijos, efectivamente, es algo que se tiene que conversar pero no lo he hecho", sostuvo Benjamín Vicuña frente a la consulta de la periodista y evidenciando un claro descontento en lo que habría sido una no consulta de la China Suárez hacia él para que Magnolia y Amancio compartan momentos con Mauro Icardi,

Por último, la encargada de obtener el testimonio de Benjamín Vicuña interrogó acerca de si conocía personalmente a Mauro Icardi y respondió con firmeza: "No, no lo conozco". De esta manera, se suma un nuevo capítulo y una polémica más a la historia de amor que el futbolista del Galatasaray de Turquía tendría con la China Suárez.

BL