El pasado jueves 2 de enero, Wanda Nara decidió ponerle fin a lo que se rumorea sobre ella en las redes, y con la dura personalidad que la caracteriza, decidió llamar a Ángel de Brito en vivo mientras en LAM hablaban sobre su conflictiva separación de Mauro Icardi.

De esta forma, la empresaria no se guardó nada y apuntó contra su exmarido, habló de la situación de sus hijas y reveló todos los comentarios del futbolista en contra de la China Suárez, hasta contó cuando él le advirtió todo lo que está haciendo, y lo que hará, con la actriz

Wanda Nara se quebró en vivo y contó toda la verdad sobre su separación con Mauro Icardi

En este sentido, Wanda Nara decidió, de una vez por todas, hablar de la relación de Mauro Icardi y la China Suárez, pero aclarando que la prioridad en este conflicto son sus hijas.

“Si estás con esta mujer, me parece perfecto y sé feliz pero no hagas cosas para lastimarme. Yo a mis hijas el 24 no las pude ver, las vi en un posteo de la chica esta que está con él y me parece como muy morboso (…) enterarme por redes sociales cosas que están pasando, o blanquear un romance con mis hijas de la mano en un supermercado”, dijo sobre la supuesta relación entre la artista y el delantero, a quienes se los vio juntos con Francesca e Isabella.

“Él siempre la basurió”, reveló Wanda, sin nombrar a la China. “Habló las peores cosas de ella: que era fácil, que era regalada, que tenía olor... Dijo cosas terribles y no me las dijo a mí, se las dijo a todo mi entorno, entonces él no le dio la cara para salir de la mano con ella y mostrarla y yo le dije ‘mostrala pero no uses a mis hijas’””, agregó.

Tras asegurar que Icardi le niega la relación, Wanda hizo referencia a mensajes que él les envió a “ocho amigas de su infancia”. “Tienen mensajes de él diciéndole ‘le voy a cagar la vida’, ‘voy a agarrar y darle masa a la China que la tengo regalada’”, expresó sin dudar.

La foto de la China Suárez con la hija de Mauro Icardi y Wanda Nara

“Nunca me imaginé que esta mujer se iba a prestar a eso”, dijo la conductora sobre la China y recordó que Icardi le hizo un montón de amenazas. “Está todo escrito lo que me dijo: ‘la voy a embarazar total esta piba se embaraza de cualquiera’. Dijo cosas terribles”, recordó.

Por otro lado, confesó que algunos periodistas están siendo extorsionados por Icardi para hablar en contra de ella: “Hay un montón de gente del ambiente que está cobrando mucho dinero por hablar mal de mí. Mauro cuando se fue de mi casa juró destruirme y pagar lo que tenga que pagar para arruinarme la vida”.

Mauro Icardi con sus hijas en las fiestas.

Además, agregó que su exmarido la amenaza con sacar a la luz cosas privadas del matrimonio. “Me amenaza con vídeos íntimos, que debe tener un montón, porque vivió conmigo 12 años y tenía más de 60 cámaras. Todas las imágenes las tiene él. Todo esto está en las denuncias, pero sé que también hay un montón de periodistas que cobran dinero”, agregó y sin dar nombres, Wanda mencionó que hay una periodista que cobra 20 mil dólares por mes por parte de Icardi.

“Él se fue con una advertencia muy clara: si vos te vas te voy a destruir. Pero no me lo dijo a mí, se lo dijo a mi mamá, a Kennys, a todas mis amigas. Dijo, yo me voy a agarrar a las más fácil de Argentina, la voy a poner donde la tenga que poner y te voy a destruir”, continuó.

Wanda Nara volvió a confirmar, una vez más, que su prioridad son sus hijos.

Así, Wanda sostuvo que al compartir las capturas de pantalla de los chats entre ella y su ex pareja, no esperaba que la relación entre ellos se volviera realidad: “Nunca me imaginé que esta mujer se iba a prestar a eso”. Según la conductora, otra de las formas que el futbolista encontró para vengarse de ella fue haber comprado la mansión en Nordelta, que ahora estaría siendo ocupada por él y la China Suárez: “Era la casa de mis sueños”.

De esta forma, Wanda aprovechó el rating del programa de América y, sin dudarlo, sacó a la luz todo lo que tenía guardado, siempre aclarando que su prioridad son sus hijas y sus hijos, a quienes tuvo que sacarle el celular para que no vean las cosas que dicen los medios sobre ella.

