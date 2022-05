La novia de Matías Defederico apuntó contra Cinthia Fernández: "No te voy a permitir..."

La guerra entre Cinthia Fernández y Matías Defederico parece no tener fin, pero cada vez son más las personas allegadas al exfutbolista que se suman a la trifulca. En principio fue la mamá del exmarido de la artista quién la señaló de víbora. Pero ahora es también la novia actual la que quiso dar su punto de vista.

Laura Alvo es la actual pareja de Matías Defederico y hasta ahora no había intervenido en los problemas entre su novio y Cinthia Fernández. Aunque evidentemente cansada de los idas y vueltas, decidió dar a conocer su postura e intentó ponerle los puntos a la bailarina.

La publicación de la novia de Matías Defederico.

Estefi Berardi compartió la publicación de la pareja de Matías Defederico que disparó contra Cinthia Fernández: "Bueno querida no te contesté nunca nada por educación y por el respeto que le tengo a tus hijas y a mi pareja! Pero no te voy a permitir que hables y me difames con esta acusación cuando vos no me conoces ni sabes nada de mi!".

Como si eso fuera poco, Laura Alvo terminó con otra story donde agregó: "Espero algún día sanes". Previo a eso, la novia de Matías Defederico publicó una postal con el exfutbolista y escribió: "Vos vos y vos mil veces vos mi negro! mi gran amor por vos todo! pase lo que pase siempre a tu lado". Evidenciando su apoyo incondicional.

La publicación de la novia de Matías Defederico.

La madre de Matías Defederico alimentó esta situación

No conforme con las publicaciones que le dedicó a la madre de sus nietas, la exsuegra de Cinthia Fernpandez comentó la publicación de Laura en la que manifestó su apoyo a Matías Defederico. La madre del exfutbolista expresó: "Es tan real q parece q le pica a alguien".

La respuesta de Laura Alvo fue: "Sin duda". Dándole la razón a su suegra. Por su parte, Matías Defederico no le respondió a su madre, pero le dedicó unas tiernas palabras a su novia: "Siempre serás mi amor".

Los comentarios de la mamá de Matías Defederico y de el exfutbolista.