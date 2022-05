La grave situación familiar que vive Cinthia Fernández.

Cinthia Fernández reveló el mal momento familiar vive al interior de su hogar, luego de que su mamá tuviera que ser intervenida quirúrgicamente, debido a un tumor maligno que le descubrieron en uno de sus ojos.

La panelista sacó a la luz en diferentes medios, y por las redes sociales, el cuadro clínico de su mamá. Todo esto, en medio del nuevo estallido de la discusión mediática que Cinthia Fernández tiene con Matías Defederico, por el incumplimiento con sus deberes como padre.

“Mi mamá está recién operada de un tumor maligno. No puede hacer peso”, comentó Cinthia Fernández en el programa Momento D (El Trece). Más adelante, LAM publicó una nota que le hizo y allí amplió los detalles.

Cinthia comentó que su mamá es la intermediaria legal entre ella y Matías Defederico, pero debido a que salió hace poco de la operación, dejó entrever que ella no se puede hacer cargo al 100 por cien de las tres niñas, pues no puede hacer fuerza. “Mi mamá no puede hacer fuerza, porque cuando uno hace fuerza, toda la presión va al ojo”.

“El otro día mi hija llegó dormida y ella le dijo que no podía cargar peso y no sé si él pensó que mi mamá lo estaba gastando, pero bajó al piso a la nena y se tuvo que despertar para ir caminando”, comentó la panelista.

Cinthia Fernández contó cuánto le debe Matías Defederico

La modelo y bailarina fue muy dura y crítica al referirse a su expareja y padre de sus tres hijas. “Lamentablemente es la vida que llevo y que no quisiera llevar, pero convivo con este ser nefasto y esta separación nefasta hace mucho tiempo”, dijo Cinthia al referirse a los escándalos mediáticos a los que está expuesta junto con sus hijas y su familia.

“Me debe 4 palos de cuota alimentaria. Mandó un mail al colegio para retirar a las nenas, que iba él, que no se les ocurriera dármelas a mí, pero nunca mandó un mail para pagar la cuota”, expresó de forma contundente Cinthia Fernández, en contra de Matías Defederico.