Desde que comenzó la cuarentena por el coronavirus en Argentina, Mirtha Legrand se encuentra contando los días para volver a ponerse al frente de su programa. La Chiqui, que ya cuenta con las dos dosis de la vacuna aplicadas, tuvo que enfrentar un año de muchas perdidas, tras la muerte de su querida hermana Goldy y su peinadora Lia. Mientras se resguarda en su casa, la conductora supervisa todo lo que pasa en “La Noche de Mirtha” y “Almorzando con Mirtha Legrand”, y en más de una oportunidad sorprende a los invitados del programa con un llamado telefónico.

La opinión de Mirtha Legrand sobre el rol de Juana Viale en su programa

En el caso de prolongarse la ausencia de Mirtha, la producción a cargo del ciclo de Eltrece aseguró que Juana Viale seguirá al mando de los históricos programas de su abuela, que llevan en pantalla más de cinco décadas. El periodista Juan Etchegoyen dialogó con la diva de los almuerzos para Radio Mitre, sobre cómo está llevando sus días con extremos cuidados para preservar su salud, y sobre la posibilidad de regresar a la conducción de sus clásicos programas.

Como siempre lo hace saber, Mirtha Legrand comenzó la conversación diciendo: “Extraño la televisión y extraño el programa”, y continuó: “Pero ahora hay una nueva cepa, que es la Delta, y yo estoy en zona de riesgo. La cepa Delta nos vuelve atrás. En el programa de Juana no ha habido ningún contagio, gracias a Dios. Estamos todos muy cuidados”. Agradecida por no haber tenido contagios en su programa, la diva se refirió a la nueva variante del virus identificado por primera vez en la India, y que hasta el momento en Argentina solo se detectó en 15 viajeros que ingresaron al país desde Estados Unidos, Europa, México y Paraguay.

La semana pasada, en una conversación con el equipo de Los Ángeles de la Mañana, su hija Marcela Tinayre habló sobre el futuro laboral de su madre. “Yo creo que, cuidándola, es que vuelva. Le hace bien el trabajo. Una vez por semana tomamos el té en casa y sale este tema: ‘Mamá, tenés que volver, no te pongas que sea todos los domingos’”. Por su parte, Mirtha Legrand dejó en claro en la conversación con Radio Mitre, que hasta tanto no disminuyan los contagios, la diva no estará al frente de su programa.

Ante la pregunta de Etchegoyen sobre el rol que viene desarrollando Juana Viale en la conducción de su histórico ciclo, Mirtha admitió: “¡Me encanta el trabajo que está haciendo! Ha ido evolucionando de manera admirable. ¡El público la adora!”, elogiando a su nieta.

