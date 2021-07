Juana Viale reveló su experiencia en Tinder, la reconocida app de citas

En tiempos de pandemia, las apps de citas se han convertido en todo un boom entre los usuarios y esto no escapa a los famosos. Durante la charla con Gladys, la bomba tucumana, Juana Viale sorprendió con una confesión sobre el uso de estas aplicaciones, en especial, Tinder, una de las más reconocidas del mercado.

“Yo no llegué a Tinder porque justo conocí a mi pareja una semanita antes. Estuve a punto”, comenzó la nieta de Mirtha Legrand en su programa.

“Estaba hace siete años soltera, estaba aburrida de todo. Salí con varias personas, pero novia, no. Y dije 'ya está'. Me bajé la aplicación”, agregó Viale quien luego encontró el amor en los brazos de Agustín Golderhorn, a quien conoció en 2019 y con quien está comprometida aunque aún no tienen planes de casamiento.

Juana Viale reveló cómo ve el futuro con Agustín Goldenhorn y sus planes de casamiento

Semanas atrás, Juana habló sobre sus posibles planes de casamiento luego de que Silvina Escudero, una de las invitadas, le consultara por la posibilidad.

“En algún momento de la vida”, respondió escueta. “Pero es cercano, yo escuche que iba a ser este año”, le retrucó la bailarina queriendo saber más.

Sin pelos en la lengua, Viale fue clara y aseguró: “No, no, no. Si me caso, hago un fiestón tal que todos los de este equipo no pueden venir a laburar mañana. Así te lo digo. Hay que esperar que pase la pandemia. Cuando puede suceder, no sé”.

