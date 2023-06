Yanina Latorre tiene toda la información sobre el espectáculo. No hay data que se le escape. O por lo menos, casi siempre es así. En LAM, lanza las primicias más picantes y las informaciones más sensibles, por lo que genera enfrentamientos constantes con las figuras involucradas en las noticias. Sin embargo, esta vez se quedó afuera y no sabía nada acerca del despido de Andrea Taboada y Estefi Berardi del programa de Ángel De Brito.

El fin de semana, Andrea Taboada plantó una bomba cuando contó una primicia de la que nadie tenía registro: la despidieron de LAM, siendo una de las pocas angelitas que se mantuvo desde el comienzo del exitoso programa de chimentos. De hecho, las únicas que están desde el primer programa son ella y Yanina Latorre. Por eso, era impensado que la corrieran.

Andrea Taboada anunció que ya no será parte de LAM:

Andrea Taboada compartió una historia y comentó que la habían despedido y que para nada era de mutuo acuerdo, ya que ella quería quedarse. Se mostró realmente muy triste por el tema, ya que se notaba que le gustaba participar de LAM, y tiene una hermosa amistad con el conductor, Ángel De Brito. Por supuesto que lo primero que se dijo sobre este despido fue que Yanina Latorre habría tenido algo que ver en la decisión, pues hace ya varios años que no tienen una buena relación.

Estefi Berardi sobre su salida de LAM

Sin embargo, a pesar de todo lo que se dijo, Yanina Latorre compartió un video en las historias de Instagram y aclaró que no sabía nada respecto a esta decisión de la producción de LAM. "Amores sigo en ‘LAM’ porque laburo, rindo, no soy traidora y no me meto con nadie. Generalmente, padezco los ataques de las que vienen a competir conmigo", comenzó diciendo.

La extraña manera en la que Yanina Latorre se enteró de los despidos de LAM

Después, siguió explayándose en el tema. "Ya sé que están esperando a que hable, no tengo nada que decir…", lanzó Yanina Latorre sobre los despidos de LAM.

Por último, contó cómo se enteró del despido de Andrea Taboada y la salida de Estefi Berardi de LAM. "Me enteré por los posteos, yo estaba en una cena ayer a la noche. Me empezaron a escribir Calabró, Laura Ufbal, Lourdes, el país... Se armó un quilombo", explicó Yanina Latorre. Luego, cerró: "No tengo nada que decir, hoy me dedico a averiguar".

NL.