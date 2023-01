La picante opinión de Marianela Mirra sobre Gran Hermano

Marianela Mirra es recordada por la famosa espontánea a su amigo, Diego Lenardi. Se la vio muy activa en las redes sociales opinando sobre el actual Gran Hermano, primero tenía a Marcos como favorito, pero después dijo que era aburrido y que prefería a Alfa.

Siempre fue muy crítica sobre lo que pasa en la casa y sobre los participantes, fiel a su estilo dijo: “Es un ‘Gran Hermano’ limitado. Por eso vemos una final de mujeres ‘que no hicieron nada’, una Juli por linda, Romi y Pestañela, el público es de doce años, no se hable más”.

Después escribió en sus historias de Instagram: “Ah, estoy de vacaciones, que Thiago perdone la espontánea, hay cosas peores. No entendía por qué lo veía tanta gente, tienen doce años las que se me acercan, les contaron sus papis. Quiero decir que los quiero igual, a las nenas y a los vejetes, Maxi no me gusta, por favor activen”.

Marianela habló sobre volver a la televisión y sobre todo volver a Gran Hermano: “No reniego de la televisión, reniego de tanta falta de respeto. A mí no me suma dar una nota, no es soberbia, yo tengo una vida fuera de ‘GH’".