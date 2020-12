La picante reflexión de Sabrina Rojas sobre los "cuernos" y la infidelidad

A diferencia del verano pasado cuando una crisis casi destruye el matrimonio de Luciano Castro y Sabrina Rojas, a días de empezar ese nuevo ciclo, la pareja atraviesa un momento de puro amor rodeada por sus hijos y tras festejarle el cumpleaños a Fausto, el varón que tienen además de Esperanza, ahora la actriz realizó pícaros comentarios respecto a los "cuernos" y la infidelidad.

En una divertida charla con con "Estelita", el personaje de Jey Mammon que tiene su programa de América, la modelo y actriz hizo picantes declaraciones: "Yo nunca hice un trío, pero estoy abierta a cualquier posibilidad. Podemos charlarlo después, já”, dijo a pura risas mientras el conductor se festejaba las carcajadas de "Sabri". Pero no conforme con eso fue por más...

Si bien aseguró que no abriría la pareja con su marido se refirió a otros temas relacionados. "Poliamor no, con los cuernos se la pasa mejor porque es prohibido", dijo. y cerró con una gran confesión: "En mi vida me divertí mucho con los cuernos”. ¡Un montón!